В Волгоградской области за полгода 13 человек отравились грибами

Чаще всего волгоградцы травятся грибами, приготовленными дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

За первое полугодие 2022 года в Волгоградской области зафиксировали 13 случаев отравлений грибами, которые приготовили и засолили дома. Санитарные врачи отмечают, что чаще всего пищевые отравления случаются из-за того, что волгоградцы собирают незнакомые или ложные грибы, неправильно их готовят, устраивают тихую охоту вблизи дорог и в городских парках. Токсичными могут быть и съедобные грибы в засушливую погоду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Санитарные врачи напоминают, что детям до 14 лет грибы есть не стоит. В юном организме нет ферментов, чтобы переварить столь тяжелую пищу. За маленькими детьми нужно следить, чтобы они не съели сырой гриб на прогулке.

Не рекомендуют грибы и взрослым с заболеваниями ЖКТ. Остальным санитарные врачи рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности: не собирать грибы, в которых вы не уверены, вдоль трассы, в городе, не брать червивые, перезревшие. Грибы нужно готовить в тот же день. Сначала 10 минут отварить, отвар слить, грибы промыть и только потом приготовить – это снизит количество токсичных веществ.