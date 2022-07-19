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Здоровье19 июля 2022 6:33

В Волгоградской области за полгода 13 человек отравились грибами

Медики Роспотребнадзора советуют соблюдать меры предосторожности
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Чаще всего волгоградцы травятся грибами, приготовленными дома.

Чаще всего волгоградцы травятся грибами, приготовленными дома.

Фото: Евгения ГУСЕВА

За первое полугодие 2022 года в Волгоградской области зафиксировали 13 случаев отравлений грибами, которые приготовили и засолили дома. Санитарные врачи отмечают, что чаще всего пищевые отравления случаются из-за того, что волгоградцы собирают незнакомые или ложные грибы, неправильно их готовят, устраивают тихую охоту вблизи дорог и в городских парках. Токсичными могут быть и съедобные грибы в засушливую погоду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Санитарные врачи напоминают, что детям до 14 лет грибы есть не стоит. В юном организме нет ферментов, чтобы переварить столь тяжелую пищу. За маленькими детьми нужно следить, чтобы они не съели сырой гриб на прогулке.

Не рекомендуют грибы и взрослым с заболеваниями ЖКТ. Остальным санитарные врачи рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности: не собирать грибы, в которых вы не уверены, вдоль трассы, в городе, не брать червивые, перезревшие. Грибы нужно готовить в тот же день. Сначала 10 минут отварить, отвар слить, грибы промыть и только потом приготовить – это снизит количество токсичных веществ.