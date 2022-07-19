Волгоград и Волжский стали неблагополучными городами по бешенству

Почти 5000 волгоградцев пострадали от бездомных животных с начала года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области зафиксировали не лучшую ситуацию по бешенству. Территорию региона, в том числе Волгоград и Волжский, признали неблагополучной по бешенству. За 6 месяцев 2022 года 4798 волгоградцев обратились в медицинские учреждения с укусами диких животных, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (4433) и среднемноголетние значения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

Среди жителей региона в этом году случаи бешенства не выявлены. Однако инфекция распространяется среди диких и домашних животных, уровень заболеваемости растет.

- Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, является неизлечимой болезнью, всегда заканчивается смертью. Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного, - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что бешенством человек может заразиться через укусы, раны, ссадины на коже, ослюнение больными животными, а также через предметы, на которых есть инфицированная слюна. При укусе сразу же необходимо промыть рану мылом в течение 10 минут, затем нужно обратиться в ближайший травмпункт.