Под Волгоградом 2 человека погибли в ДТП с дорожной техникой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 18 июля произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. Происшествие случилось в 10.35 на трассе «Самойловка-Елань-Преображенская-Новоаннинский-Алексеевская-Кругловка-Шумилинская» в Еланском районе. 44-летний водитель за рулем «Nissan Almera» не справился с управлением и врезался в «ЗИЛ-4948», который проводил дорожный ремонт. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии от полученных ранений скончались двое пассажиров легковушки, которым было 68 и 75 лет. Водитель и 44-летняя пассажирка «Nissan Almera» были госпитализированы. Полицейские проводят процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.