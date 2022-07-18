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Происшествия18 июля 2022 13:56

Под Волгоградом 2 человека погибли в ДТП с дорожной техникой

Легковушка влетела под «ЗИЛ»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 18 июля произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. Происшествие случилось в 10.35 на трассе «Самойловка-Елань-Преображенская-Новоаннинский-Алексеевская-Кругловка-Шумилинская» в Еланском районе. 44-летний водитель за рулем «Nissan Almera» не справился с управлением и врезался в «ЗИЛ-4948», который проводил дорожный ремонт. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии от полученных ранений скончались двое пассажиров легковушки, которым было 68 и 75 лет. Водитель и 44-летняя пассажирка «Nissan Almera» были госпитализированы. Полицейские проводят процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.