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Общество18 июля 2022 13:07

Чиновники Волжского отказывали ребенку-сироте в выдаче жилья

На защиту 17-летней девушки пришлось встать прокуратуре
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ребенок-сирота сможет получить жилье, когда ей исполнится 18 лет

Ребенок-сирота сможет получить жилье, когда ей исполнится 18 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском в прокуратуру обратилась опекун 17-летней сироты. Ранее она ходила в администрацию города-спутника для получения заключения о необходимости обеспечить ребенка-сироту жильем. Чиновники проверили комнату в коммунальной квартире, которая закреплена за девушкой. Они сделали вывод, что оснований для постановки на учет для получения жилой площади нет. На самом деле, ответ администрации противоречит нормам законодательства, рассказали сайту в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- При определении обеспеченности ребенка-сироты площадью жилого помещения в составе общего имущества жителей коммунальной квартиры необоснованно учтены 2 шкафа, расположенные в обособленной комнате и использующиеся исключительно их собственниками, - отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес администрации Волжского. Расчеты были скорректированы, ребенка-сироту включили в список для получения жилья. Право на жилое помещение она сможет реализовать, когда ей исполнится 18 лет.