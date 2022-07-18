Чиновники Волжского отказывали ребенку-сироте в выдаче жилья

Ребенок-сирота сможет получить жилье, когда ей исполнится 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском в прокуратуру обратилась опекун 17-летней сироты. Ранее она ходила в администрацию города-спутника для получения заключения о необходимости обеспечить ребенка-сироту жильем. Чиновники проверили комнату в коммунальной квартире, которая закреплена за девушкой. Они сделали вывод, что оснований для постановки на учет для получения жилой площади нет. На самом деле, ответ администрации противоречит нормам законодательства, рассказали сайту в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- При определении обеспеченности ребенка-сироты площадью жилого помещения в составе общего имущества жителей коммунальной квартиры необоснованно учтены 2 шкафа, расположенные в обособленной комнате и использующиеся исключительно их собственниками, - отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес администрации Волжского. Расчеты были скорректированы, ребенка-сироту включили в список для получения жилья. Право на жилое помещение она сможет реализовать, когда ей исполнится 18 лет.