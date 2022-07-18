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Происшествия18 июля 2022 12:47

В Волгограде замглавврача заработала на мошенничестве больше миллиона рублей

Она выписывала сотрудникам премии и забирала их себе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Все стимулирующие выплаты сотрудников шли в карман замглавврача.

Все стимулирующие выплаты сотрудников шли в карман замглавврача.

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

В Краснооктябрьский районный суд передают дело в отношении 39-летнего заместителя главного врача поликлиники №2. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Следователи выяснили, что дама выписала сотрудникам премии. Но денег медики не получали, они передавали их обратно якобы на ремонт регистратуры. Но вся сумма ушла в карман начальнице. А регистратуру приели в порядок за средства, переданные в качестве пожертвований в больницу. В итоге волгоградка заработала 1 миллион рублей

- Свою вину она не признает, но прокуратура посчитала доказательства обоснованными для судебного разбирательства. Кроме того, к даме предъявили иск по возврату бюджетных денег, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.