В Волгограде замглавврача заработала на мошенничестве больше миллиона рублей

Все стимулирующие выплаты сотрудников шли в карман замглавврача. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

В Краснооктябрьский районный суд передают дело в отношении 39-летнего заместителя главного врача поликлиники №2. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Следователи выяснили, что дама выписала сотрудникам премии. Но денег медики не получали, они передавали их обратно якобы на ремонт регистратуры. Но вся сумма ушла в карман начальнице. А регистратуру приели в порядок за средства, переданные в качестве пожертвований в больницу. В итоге волгоградка заработала 1 миллион рублей

- Свою вину она не признает, но прокуратура посчитала доказательства обоснованными для судебного разбирательства. Кроме того, к даме предъявили иск по возврату бюджетных денег, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.