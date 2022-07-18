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Общество18 июля 2022 12:36

В Волгограде начался новый этап благоустройства верхней террасы набережной

На участке от музтеатра до Ковентри сняли старый асфальт
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На участке от музтеатра до Ковентри сняли старый асфальт

На участке от музтеатра до Ковентри сняли старый асфальт

Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последние пять лет горожане заметили, как преобразилась центральная набережная. Благоустройство продолжается по сей день. Власти планируют привести в порядок пространство до памятника маршалу Рокоссовскому. Сейчас подрядчик работает на участке верхней террасы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, рабочие сняли асфальт от музтеатра до улицы Ковентри. Тротуар полностью заменят.

Продолжится и озеленение набережной. Согласно проекту, специалисты высадят порядка 2 тысяч деревьев и кустарников, заменят газон.

- Вместо старых лавочек появятся чугунные скамейки и урны, в том числе на смотровых площадках, а вдоль тротуаров смонтируют линии наружного освещения и камеры видеонаблюдения, - уточнили в мэрии.