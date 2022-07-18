В Волгограде начался новый этап благоустройства верхней террасы набережной

На участке от музтеатра до Ковентри сняли старый асфальт Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последние пять лет горожане заметили, как преобразилась центральная набережная. Благоустройство продолжается по сей день. Власти планируют привести в порядок пространство до памятника маршалу Рокоссовскому. Сейчас подрядчик работает на участке верхней террасы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, рабочие сняли асфальт от музтеатра до улицы Ковентри. Тротуар полностью заменят.

Продолжится и озеленение набережной. Согласно проекту, специалисты высадят порядка 2 тысяч деревьев и кустарников, заменят газон.

- Вместо старых лавочек появятся чугунные скамейки и урны, в том числе на смотровых площадках, а вдоль тротуаров смонтируют линии наружного освещения и камеры видеонаблюдения, - уточнили в мэрии.