Волгоградка сама потушила загоревшийся от молнии дом

Женщина справилась с пожаром до спасателей МЧС. Фото: Андрей МИРЕЙКО

17 июля в Новоаннинском районе Волгоградской области был настоящий разгул стихии. Сильный шквалистый ветер, ливень и гроза. Непогода задержалась до утра 18 июля. Одна из молний ударила в деревянный дом, крытый шифером, в переулке по Карла Маркса. От этого начался пожар – загорелась стена дома. Но хозяйка, которая на тот момент находился внутри, не растерялась. Первым делом набрала пожарных и сама стала тушить пламя: поливать из шланга и из ведра. Когда на место приехали машины из пожарной части, то сотрудникам МЧС только оставалось написать в документах: ликвидация до прибытия. Ну и восхититься смелостью женщины, которая в наших селеньях способна на многое.