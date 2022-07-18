В Волгограде день шахмат отметят в Комсомольском саду

Турнир будет без костюмов, но не менее интересным для любителей шахмат. Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный день шахмат любители этой игры традиционно отмечают 20 июля. В 2022 году в этот день в Комсомольском саду в центре Волгограда устроят праздник. С 17 часов парк ждет всех желающих на блицтурнир на зеленом газоне Кинолужайки. Это будет первый турнир, посвященный легенде волгоградских шахмат - Наталье Яхтенфельд, которая воспитала многих известных гроссмейстеров и ушла из жизни в прошлом году, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Поучаствовать в шахматных баталиях могут и мастера, и новички. Вход для всех волгоградцев свободный. Даже если вы не сядете за доску, можете поболеть за шахматистов.