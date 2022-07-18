Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 12:02

В Волгограде день шахмат отметят в Комсомольском саду

В парке 20 июля 2022 года пройдет блицтурнир
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Турнир будет без костюмов, но не менее интересным для любителей шахмат.

Турнир будет без костюмов, но не менее интересным для любителей шахмат.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный день шахмат любители этой игры традиционно отмечают 20 июля. В 2022 году в этот день в Комсомольском саду в центре Волгограда устроят праздник. С 17 часов парк ждет всех желающих на блицтурнир на зеленом газоне Кинолужайки. Это будет первый турнир, посвященный легенде волгоградских шахмат - Наталье Яхтенфельд, которая воспитала многих известных гроссмейстеров и ушла из жизни в прошлом году, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Поучаствовать в шахматных баталиях могут и мастера, и новички. Вход для всех волгоградцев свободный. Даже если вы не сядете за доску, можете поболеть за шахматистов.