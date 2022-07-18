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Происшествия18 июля 2022 11:38

В Волгоградской области ищут 37-летнего астраханца

Александр Дудкин пропал 11 июля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

С 11 июля в Астраханкой и Волгоградской областях ищут 37-летнего Александра Дудкина. Мужчина проживал в поселке Капустин Яр в Ахтубинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 11 июля астраханец ушел из дома и не вернулся. С тех пор он не выходил на связь. Родные пытались найти его сами, а потом обратились в правоохранительные органы.

В настоящий момент добровольцы распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего мужчину. В день исчезновения на Александре была серая рубашка в клетку, темные штаны и сандалии. Рост мужчины – 186 сантиметров, у него обычное телосложение, карие глаза.

Информацию о мужчине необходимо сообщить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.