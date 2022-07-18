В Волгоградской области продукты стали дешевле

За месяц больше всего подешевела капуста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые в 2022 году на потребительском рынке Волгоградской области в июне зафиксировали дефляцию. Общая стоимость продуктов стала ниже на 0,7%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградстате. Цены опустились за счет подешевевшей плодоовощной продукции, в среднем она стала выгоднее на 12,6%.

Овощи в июне упали в цене на 26,4%. Больше всего подешевела капуста – почти в 2 раза. Помидоры стали выгоднее за месяц на 38,7%, огурцы – на 26,7%. Свекла подешевела на 19,2%, репчатый лук – на 17,2%, морковь – на 14,6%, чеснок, на 6%, картофель – на 5%.

Ценники на фрукты снизились в среднем на 2%. Бананы стали дешевле на 11,7%, апельсины – на 5%, груши – на 4,6%, лимоны – 3,2%.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на неделе со 2 по 8 июля в Волгоградской области подорожали рис, мука, свинина, вермишель.