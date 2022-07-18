Волгоградцы ринулись фотографировать открывшийся БК-31

Вечером у памятника пока достаточно темно Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне в Волгограде открылся мемориальный комплекс БК-31, в церемонии принял участие заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Памятник бронекатеру, который подняли со дна Волги, установили на Центральной набережной. Вечером 17 июля волгоградцы отправились посмотреть на БК-31 и сфотографироваться на его фоне.

Мемориальный комплекс представляет собой стеклянный саркофаг, в котором на постаменте установлен бронекатер. Территория вокруг него пока огорожена стройплощадками, потому как благоустройство нижней террасы Центральной набережной пока продолжается. Все работы должны завершиться к концу лета. Также у БК-31 пока не доведено до конца освещение. Вечером свет идет только от самого памятника. Это не останавливает волгоградцев, которые фотографируются на фоне нового исторического объекта. Не мало горожан было вечером 17 июля, можно встретить прогуливающихся рядом с бронекатером и в понедельник.