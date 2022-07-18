В Волгограде мужчина убил приятеля ударом в голову

На рецидивиста возбудили уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Убийство 32-летнего мужчины произошло 11 июля в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, в тот вечер приятели распивали спиртное. По пути домой 29-летний волгоградец напомнил товарищу о долге, который попросил вернуть. Должник проигнорировал сказанное, в ответ получил два удара кулаком по голове. Упал, ударился об асфальт и потерял сознание.

Несмотря на то, что подозреваемый сразу же вызвал «скорую», спасти мужчину не удалось. он скончался через несколько суток в больнице. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 111 УК РФ.

- В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - добавили в следкоме.