Под Волгоградом в ДТП перевернулась машина скорой помощи

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Михайловке утром 18 июля произошло ДТП с машиной скорой помощи. Служебный автомобиль двигался с включенными мигалками, в 7.50 на перекрестке улиц Гоголя и Краснознаменской он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Chevrolet Niva». Об это сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От удара машина неотложки перевернулась на бок. Пострадали 4 человека.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель автомашины «Нива» и его 44-летняя пассажирка, а также водитель и 34-летняя пассажирка «скорой», - отметили в региональной полиции.

Пострадавших увезли в больницу. Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все ее обстоятельства.