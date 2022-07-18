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Происшествия18 июля 2022 9:29

Волгоградские Ромео и Джульетта погибли при трагичных обстоятельствах

Возлюбленным было всего по 19 лет
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Молодых людей не спасли.

Молодых людей не спасли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедией закончилась история любви 19-летних девушки и парня из города Михайловка Волгоградской области. Они погибли с разницей в один день. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник, парочка проживала в многоэтажном доме, рядом с которыми и нашли их тела.

Известно, что парень употреблял спиртные напитки, а, как известно, алкоголь вызывает серьезные изменения в психике, депрессию. 17 июля он оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал жить. Молодой человек скончался от кататравмы. Убитая горем девушка не смогла смириться с его гибелью. В оставленной записке она объяснила, что ее жизнь не имеет смысла без любимого.

Проводится проверка.