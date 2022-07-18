Волгоградским чиновникам дали 10 дней для подготовки предложений празднования юбилея Сталинградской Победы

Предложения волгоградской стороны войдут в федеральный план празднования 80-летия Сталинградской Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 18 июля провел оперативное совещание. На нем обсуждались вопросы подготовки празднования 80-летия Сталинградской Победы. Регион представит свои предложения в федеральную программу мероприятий. Волгоградские чиновники в течение 10 дней, учитывая мнения ветеранов и общественными организациями, должны подготовить и представить свои предложения в федеральный план празднования. В течение месяца федеральная программа юбилея разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

- В ходе рабочего визита в город-герой Волгоград председатель Оргкомитета 80-летия Сталинградской Победы Дмитрий Медведев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Сталинградской битвы. В ходе встречи председателя Оргкомитета с фронтовиками, ветеранами Великой Отечественной войны были сформированы основные предложения, наказы поколения победителей для включения в федеральную программу подготовки и проведения 80-летия Сталинградской Победы, - отметил Андрей Бочаров.

Напомним, 15 июля президент России Владимир Путин утвердил своим указом оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием Сталинградской Победы. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который накануне посетил Волгоград в день начала Сталинградской битвы. Он открыл мемориальный комплекс БК-31 на Центральной набережной, а также провел встречу с волгоградскими ветеранами.

2 февраля 2023 года исполнится 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде.