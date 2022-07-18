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Общество18 июля 2022 8:39

Строительная фирма заплатит миллион рублей за несанкционнированную свалку в Волгограде

Они сбрасывали отходы возле аэродрома
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Суд посчитал иск транспортной прокуратуры обоснованным.

Суд посчитал иск транспортной прокуратуры обоснованным.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградская транспортная прокуратура выиграла суд против ООО «Аверс». Строительная компания ответит за несанкционированную свалку.

На горы строительного мусора пожаловались волгоградцы и просили разобраться, кто сгружает грузовики с отходами возле аэродрома. Сотрудники прокуратуры выяснили, что к этому причастная компания «Аверс». Ущерб природе составил 1 миллион рублей. Прокуратура обратилась в суд. Она требовала очистить и рекультивировать земельный участок и возместить вред.

Уже в ходе заседаний фирма отчиталась, что привела в порядок территорию. За полным исполнением судебного решения обещает проследить транспортная прокуратура.