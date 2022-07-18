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Происшествия18 июля 2022 8:31

В Волгограде ищут 72-летнюю женщину в сером плаще

Пенсионерка ушла из дома 17 июля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

Накануне,17 июля, в Волгограде пропала 72-летняя Галина Липилкина. Женщина вышла из дома в сереньком плаще и просто не вернулась. На связь она также не выходила. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, начались поиски. К ним подключились волонтеры «Лиза Алерт».

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, пенсионерка невысокого роста (160 сантиметров), у нее седые волосы и зеленые глаза. Находиться может в любом районе города-героя.

Жителей Волгограда просят сообщить любую информацию, касающуюся возможного местонахождения пропавшей женщины (112 или 8-800-700-52-54).