Волгоградец устроил стрельбу рядом с жилыми домами

Волгоградец произвел 4 выстрела Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вечером 17 июля волгоградец услышал звуки выстрелов возле жилого массива рядом с домом №37/5 по проспекту Металлургов в Краснооктябрьском районе. Он сообщил о произошедшем патрулирующим инспекторам ДПС. Полицейские нашли мужчину, который в пьяном состоянии держал в руках пистолет. У него забрали оружие и доставили в отдел полиции. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Стрелял 53-летний ранее судимый волгоградец. Он выполнил 4 выстрела в воздух из травматического пистолета. Мужчина сознался, пояснив, что стрелял из-за семейных проблем.

- В настоящее время мужчина находится под административным арестом. За допущенные нарушения использования травматического оружия волгоградец будет лишен лицензии с изъятием оружия, - отметили в региональном Главке МВД.