Волгоградцам предлагают зарплату на 700 рублей больше, чем в прошлом году

Запросы у волгоградцев весьма скромные. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградцы частенько жалуются на уровень зарплат, и не случайно. Сервис по поиску работы hh.ru опубликовал сравнительные данные по средним зарплатам в 2021 и в 2022 году. В Волгограде они выросли на 700 рублей. Это самая незначительная динамика среди соседей по ЮФО. Даже в Калмыкии предлагаемые зарплаты поднялись на 1130 рублей, а в Краснодарском крае на 2519 рублей.

Итак, в средняя предлагаемая оплата за труд в регионе сейчас составляет 42399 рублей. Нас обошли Краснодар с 50 тысячами, Ростов-на-Дону с 45 тысячами и даже Астрахань с 42752 рублями.

Больше всех волгоградцам готовы платить за работу в высшем менеджменте – 58 тысяч рублей, добыче сырья – 53 тысячи рублей и в автобизнесе – 46 тысяч рублей. А меньше всего получат на госслужбе – 32 тысячи рублей в науке и образовании – 34 тысячи рублей.

Изучили в сервисе по поиску работы и ожидаемые зарплаты. И опять же жители Волгограда даже в своих запросах весьма скромны – 38 тысяч рублей. Меньше готовы получать только в республике Адыгее – там эта цифра равняется 36 тысячам.