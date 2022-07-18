Под Волгоградом мальчик сильно ударился головой, упав с козырька подъезда

Следком возбудил уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудникам администрации поселка Пионерский в Светлоярском районе грозит тюрьма. Волгоградский следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после того, как 10-летний ребенок получил увечья. Этот случай произошел еще в мае. Ребенок гулял вместе с друзьями, ребята решили поиграть внутри заброшенного аварийного дома. Мальчик залез на козырек подъезда, откуда упал.

В итоге несовершеннолетний сильно ударился головой. Травма оказалась серьезной. Все это время следователи собирали доказательства того, что к данному инциденту привело халатное отношение местных властей. Они были обязаны как минимум отгородить территорию.

- В ходе расследования будут установлены должностные лица, которые в нарушение требований федерального законодательства, не предприняли мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по области.