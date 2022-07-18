В Волгоградской области в ДТП с тремя фургонами погиб мужчина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Крупная авария произошла вечером 17 июля в Волгоградской области. На трассе «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Светлоярском районе столкнулись 3 фургона, в результате чего погиб один мужчина. В 22.05 37-летний водитель за рулем грузового автомобиля «АФ» врезался в такую же машину, которая стояла на обочине. От удара она столкнулась с третьим таким же фургоном «АФ». Причем две машины, которыми управляли 37-летний и 44-летний водители, вылетели в кювет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Один из фургонов упал на 44-летнего мужчину, который ремонтировал его на обочине. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. В больницу госпитализировали водителя, который спровоцировал смертельную аварию.