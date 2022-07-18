Под Волгоградом умер бывший заместитель мэра Камышина

Фото: администрация Камышина.

Накануне, 17 июля, в Волгоградской области умер Владимир Шушкин, в прошлом занимавший пост заместителя мэра Камышина. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города. Владимиру Александровичу было 70 лет, их них 40 лет он посвятил улучшению Камышинского образования. Не только в школах, но и в детских садах.

Владимир Шушкин получил много наград, в частности «За заслуги перед Отечеством».

- Ответственный руководитель, отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящий отец и дедушка – таким он останется в памяти всех, кто его знал, - добавили в администрации.