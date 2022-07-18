«Ротор» завершил сбор двумя матчами

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» накануне завершил сбор, который проходил в Кисловодске и Лермонтове. В заключительный день тренировочного цикла волгоградская команда провела сразу 2 контрольных матча. В первом спарринге подопечные Алексея Стукалова со счетом 1:3 уступили «Ессентукам». У «сине-голубых» отличился голом с пенальти Андрей Козлов.

Состав «Ротора»: Литвенок, Шарков, Мартынов, Смоляков (на просмотре), Пелих, Михайлов, Нурулиев (на просмотре), Чабанов (на просмотре), Магомедов, Абдуллаев, Козлов. На замены выходили Ахмедханов, Трифонов, Попов, Шереметов, Шульгин.

В вечерней программе «сине-голубые» сыграли вничью с «Машуком-КМВ» со счетом 1:1. У волгоградцев забитый мяч в активе Артема Максименко. Состав на эту игру «Ротор» решил оставить в секрете.

- На сборе был заключительный день, провели 2 матча разными составами. В первом в основном играла молодежь и те ребята, которых мы хотели посмотреть. Во втором играл уже основной состав. Получили информацию, кто в каком состоянии находится, какие на сегодняшний день лучшие сочетания, - отметил главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов.

Сборы у «Ротора» подошли к концу. Команда получила 2 дня отдыха, после которых она уже в Волгограде будет готовится к первому матчу во Второй лиге. 21 июля в 19.00 на поле ВГАФКа состоится открытая тренировка. 24 июля в 19.00 «сине-голубые» на «Волгоград Арене» примут «Форте» из Таганрога.