В Волгоградской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Девочку нашли 17 июля вечером. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Киквидзенском районе Волгоградской области в воскресенье вечером нашли пропавшего 14-летнего ребенка. Девочку вернули домой.

Напомним, 17 июля в полицию обратились родители школьницы из станицы Преображенская Киквидзенского района. Они рассказали, что их дочка исчезла накануне вечером Самостоятельные поиски результатов не дали. Как выяснилось, ребенок ушел после ссоры с родными. Конфликты в семье происходили часто, особенно сложными были отношения девочки с отцом. По информации собственного источника в оперативных службах, подросток ушел с намерением наложить на себя руки. К счастью, задуманное она не выполнила.

Сейчас проводится проверка по условиям проживания школьницы и психологической атмосфере в семье. Возможно, все ограничится беседами или сеансами у психолога.