Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 6:22

В Волгоградской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Она ушла из дома из-за конфликта с отцом
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Девочку нашли 17 июля вечером.

Девочку нашли 17 июля вечером.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Киквидзенском районе Волгоградской области в воскресенье вечером нашли пропавшего 14-летнего ребенка. Девочку вернули домой.

Напомним, 17 июля в полицию обратились родители школьницы из станицы Преображенская Киквидзенского района. Они рассказали, что их дочка исчезла накануне вечером Самостоятельные поиски результатов не дали. Как выяснилось, ребенок ушел после ссоры с родными. Конфликты в семье происходили часто, особенно сложными были отношения девочки с отцом. По информации собственного источника в оперативных службах, подросток ушел с намерением наложить на себя руки. К счастью, задуманное она не выполнила.

Сейчас проводится проверка по условиям проживания школьницы и психологической атмосфере в семье. Возможно, все ограничится беседами или сеансами у психолога.