МЧС предупреждает волгоградцев о шквалистом ветре до 25 м/с и граде

Волгоградцам рекоменуют не выходить из дома во время разгула стихии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области в этом году редкое дождливое лето.18 и 19 июля снова обещают непогоду. МЧС по региону выдало очередное предупреждение. Сегодня и ночью и утром завтра ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, ветер до 25 метров в секунду и град. Причем температуру воздуха при этом обещают до +33.

Спасатели просят жителей быть осторожными, пересидеть непогоду дома, не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и плохо укрепленных конструкций.

Кстати, непогода этим летом уже доставила волгоградским фермерам много неприятностей. Прошлый разгул стихии в Камышине уничтожил бахчевые, от удара молнии сгорели поля, осложняется и уборка зерновых в дождь. Да и сами волгоградцы вместо того, чтобы лежать и жариться на пляже, прячутся по домам.