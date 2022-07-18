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Происшествия18 июля 2022 5:23

МЧС предупреждает волгоградцев о шквалистом ветре до 25 м/с и граде

Непогоду обещают на два дня
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Волгоградцам рекоменуют не выходить из дома во время разгула стихии.

Волгоградцам рекоменуют не выходить из дома во время разгула стихии.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области в этом году редкое дождливое лето.18 и 19 июля снова обещают непогоду. МЧС по региону выдало очередное предупреждение. Сегодня и ночью и утром завтра ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, ветер до 25 метров в секунду и град. Причем температуру воздуха при этом обещают до +33.

Спасатели просят жителей быть осторожными, пересидеть непогоду дома, не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и плохо укрепленных конструкций.

Кстати, непогода этим летом уже доставила волгоградским фермерам много неприятностей. Прошлый разгул стихии в Камышине уничтожил бахчевые, от удара молнии сгорели поля, осложняется и уборка зерновых в дождь. Да и сами волгоградцы вместо того, чтобы лежать и жариться на пляже, прячутся по домам.