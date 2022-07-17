Женщина умерла, водитель в реанимации: легковушку смял локомотив в Волгоградской области

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фото: Тат Гаспарян

Казалось бы железнодорожники сделали все, чтобы обезопасить ж/д переезды, но находятся те, кто игнорирует любые правила. К сожалению, столкновение с поездом почти всегда ведет к смертельным последствиям. Как сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги, 17 июля на железнодорожно переезде между станциями Петров Вал и Соломатино произошло ДТП. Около часа дня водитель на легковушке проигнорировал сигнализацию о приближающемся поезде и пытался проехать пути. В этот момент туда приблизился локомотив. Машинист пытался избежать столкновения и экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким. В результате легковушку смяло огромной махиной. Женщина-пассажирка погибла на месте, водителям в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Из-за аварии движение какое-то время проходило по одному пути. Произошла задержка нескольких пассажирских поездов.