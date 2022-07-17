В Волгограде эвакуировали аэропорт после сообщений о минировании

Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Около 7 вечеров 17 июля сотрудники аэропорта получили на электронную почту послание о взрывном устройстве в здании. Неизвестный обещал о том, что приведет бомбу в действие. На место ЧП тут же вызвали все оперативные службы. Всех пассажиров, которые как раз ждали рейсов на Москву, и сотрудников эвакуировали из вокзала.

- По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Правда, из-за эвакуации сразу три рейса в столицу задержались с вылетом примерно на час.

И это не первое минирование за сутки. 17 июля сообщение о бомбе получили несколько торговых центров, арбитражный суд и даже силовики. Везде оперативные службы провели проверку зданий и не нашли опасных устройств.