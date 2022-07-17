Фронтовики попросили Дмитрия Медведева помочь с реставрацией ЦУМа в Волгограде

Дмитрий Медведев внимательно выслушал все просьбы. Фото: администрация Волгоградской области

17 июля Дмитрий Медведев провел в Волгограде весь день. Заместитель председателя Совбеза РФ и Председатель федерального оргкомитета по подготовке к юбилею Сталинградской Победы особое внимание уделил встрече с волгоградскими ветеранами. Беседа с фронтовиками проходила в зале Трудовой и Воинской Славы в администрации Волгоградской области. Первым делом Дмитрий Медведев поблагодарил фронтовиков за Победу. Также он передал привет президента Владимира Путина. Разговор получился очень конструктивным и в тоже время душевным. Одно из предложений, которое гость из Москвы услышал на этой встрече – восстановление легендарного ЦУМа. Оно должно войти в план реконструкции памятных мест и мемориалов к юбилею Сталинградской битвы.

- Необходимо сделать музей с учетом современных требований, который будет объединять все лучшее: само историческое место, и артефакты с одной стороны, с другой — новейшие музейные технологии, - согласился Дмитрий Медведев.

Кроме вопроса по ЦУМу фронтовики услышали поддержку в таких моментах как статус жителей осажденного Сталинграда, появление Суворовского училища, и в целом развитие города-героя Волгограда.