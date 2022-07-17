Неравнодушные волгоградцы спасли двух собак из открытого колодца

Животные не сопротивлялись, когда их доставали из колодца. Фото: с видео телеграм-канала Новоаннинский сегодня

Эту историю спасения можно проследить по сообщению в комментариях. 17 июля утром в телеграм-канале Новоаннинский сегодня появилось сообщение от женщины. Она рассказала, что увидела двух собак в открытом колодце – животные жутко скулили. Неизвестно, сколько псы просидели там без возможности выбраться. Самостоятельно их достать женщина не смогла. Она попросила о помощи МЧС, но там лишь пообещали согласовать выезд с начальством. На место никто так и не приехал.

Но спасители собак все же нашлись. Они уточнили место и приехали с лестницей. Операцию «Спасение» организовали двое мужчин. Один опустился в частично подтопленный колодец, второй принимал животных наверху. Оба пса покорно приняли помощь – не кусались и не лаяли. А один из четвероногих не стеснялся выражать свою радость по поводу освобождения из плена: катался на траве, вилял хвостом.

Пользователи поблагодарили мужчин за неавнодушие, но посетовали, что в следующий раз в открытый люк может попасть не животное, а любопытный ребенок. Возможно, после этого случая администрация примет во внимание случившееся и закроет опасное место.