Волгоградцы снова стали умирать от коронавируса

ближе к осени ожидается новая волга заболевших коронавирусом.

Эпидемия коронавируса в Волгоградской области этим летом шла на спад, летальных исходов почти не было. Многие надеялись, что зараза совсем уйдет из нашей жизни. Но судя по тому, что врачи снова настоятельно рекомендуют носить маски, прогнозируемый рост не за горами. За сутки в Волгоградской области заболели 83 человек, в том числе 18 детей. В больницы снова стали активно поступать больные с положительным тестом на ковид. Как сообщили в облздраве, с сутки от опасной инфекции умер 66-летний мужчина из Урюпинского района. Врачи оказались бессильны, у него было много сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии зафиксировано 6894 летальных исходов от коронавируса, вылечились 217744 человека.