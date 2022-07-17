Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июля 2022 12:17

В Волгоградской области пропала 14-летняя школьница

Девочку ищут в Киквидзенском районе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Девочку нашли.

Девочку нашли.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиция Киквидзенского района Волгоградской области, родственники и просто неравнодушные люди ищут 14-летнюю пропавшую школьницу. Девочка пропала вечером 16 июля. Мать отправилась доить корову, когда вернулась – дочки дома не было. С собой вещи подросток не брала. Родители обзвонили подруг и знакомых, но это не принесло результатов. Теперь к поискам подключилась полиция: утром родные написали заявление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, до этого школьница ни разу не сбегала из дома и на учете по делам несовершеннолетних не состоит.

Все, кто узнал девочку на фото, просьба позвонить по телефону «02» или по номеру дежурной части в Киквидзенском районе 8(84445)3-15-30.

Девочку нашли в воскресенье вечером.