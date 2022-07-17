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Общество17 июля 2022 10:21

В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине механиком-водителем Виталием Лысенко

Камышанин отправился служить после «красного» диплома в институте
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Виталий отражал атаки противника даже тяжело раненым.

Виталий отражал атаки противника даже тяжело раненым.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В селе Умет Камышинской области прощаются с Виталием Лысенко. 23-летний парень погиб во время выполнения боевой задачи на Украине.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышинского района. Виталий воспитывался в дружной семье. Он был старшим из четырех детей. Хорошо учился в школе и с отличием закончил камышинский технологический институт. Осенью его призвали в армию, через несколько месяцев он подписал контракт. После службы собирался продолжить учебу в аспирантуре, затем в магистратуре. Но долг в его системе ценностей оказался превыше всего.

Он служил механиком-водителем самоходной гаубичной установки. Во время боя, уже будучи раненым, продолжал отражать атаки врага. Родители Виталия могут гордиться своим сыном.

На церемонию прощания приехали представители военных, ветераны локальных войск и глава района.