В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине механиком-водителем Виталием Лысенко

Виталий отражал атаки противника даже тяжело раненым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В селе Умет Камышинской области прощаются с Виталием Лысенко. 23-летний парень погиб во время выполнения боевой задачи на Украине.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышинского района. Виталий воспитывался в дружной семье. Он был старшим из четырех детей. Хорошо учился в школе и с отличием закончил камышинский технологический институт. Осенью его призвали в армию, через несколько месяцев он подписал контракт. После службы собирался продолжить учебу в аспирантуре, затем в магистратуре. Но долг в его системе ценностей оказался превыше всего.

Он служил механиком-водителем самоходной гаубичной установки. Во время боя, уже будучи раненым, продолжал отражать атаки врага. Родители Виталия могут гордиться своим сыном.

На церемонию прощания приехали представители военных, ветераны локальных войск и глава района.