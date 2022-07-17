На видео попал момент жесткого столкновения двух машин в Дзержинском районе Волгограда

Момент столкновения попал на дорожные камеры.

Полиция Волгограда опубликовала видео ночного столкновения в Дзержинском районе города. В районе полуночи с 16 на 17 июля русское авто врезалось в иномарку. По данным ГИБДД региона, 30-летний водитель «Пежо» ехал со стороны улицы Качинцев, на перекрестке с улицей Московской он не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта».

Перекрестки на данном участке равнозначные, а это значит, действует правило "помехи справа". Видимо, автомобилист из иномарки про него забыл. В результате аварии он попал в больницу - "скорая" доставила его в приемный покой. На ролике видно, что в первые минуты после ДТП он пытается оценить масштабы ЧП и самостоятельно ходит вокруг авто. Часто после аварии пострадавшие в шоковом состоянии не чувствуют трамв и боли.