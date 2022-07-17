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Общество17 июля 2022 9:25

Крупный град уничтожил урожай камышинских арбузов в Волгоградской области

Фермеры оказались на грани разорения
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Камышинского арбуза на прилавках будет гораздо меньше.

Камышинского арбуза на прилавках будет гораздо меньше.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцы рискуют остаться в этом году без знаменитых камышинских арбузов. Град, который прошел по Камышинскому району 15 июля, уничтожил гектары бахчи. Сладкая ягода не успела поспеть.

В группе Подсмотрено Камышин опубликовали пост фермеров после разгула стихии.

- Сколько вложено труда и средств в эти ягодки. А многие, не говорю про всех, но многие, приходя на рынок, начинают ворчать, что мы дерем три шкуры с них за какие-то там арбузы, которые сами растут. Люди, научитесь ценить труд других людей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru местные бахчеводы, стихия прошла полосой от села Торповки до Буерачного на границе с Саратовской области. Там находятся лучшие бахчи, а арбуз считается самым сладким.

Правда, непогода затронула не всех. Те, кто выращивал сладкую ягоду ближе в сторону Волгограда, выдохнули. Им разорение не грозит.

Так что арбузный фестиваль для главных героев праздника в этом году будет не самым веселым.