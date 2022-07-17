В Волгограде проект ремонта путепровода на улице Менделеева обойдется в 7,8 миллиона рублей

Цена за проект за два года выросла более чем в два раза. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Водители Краснооктябрьского района каждый раз чертыхаются, когда ездят через железнодорожные пути на улице Менделеева. Путепровод давно пришел в негодность.Жители неоднократно жаловались на его состояние. В 2020 году была попытка найти подрядчика на проект. Но тогда его стоимость в 3 миллиона никого не привлекла. Сейчас администрация Волгограда снова пытается это сделать. Появилась новая закупка. Правда, начальная цена заметно подросла. Исполнителю заплатят 7,8 миллиона рублей.

За эту цену он должен составить проект, где будет учтено все: ремонт железобетонных опор, строительства тротуара шириной не менее 2,25 метра, новый асфальт, водоводы, доступность для людей с ограниченными возможностями и многое другое. Также необходимо участь монтаж систем видеонаблюдения, которое можно подключить к системе «Безопасный регион». Так же планируется установить камеру на время выполнения работ на путепроводе, чтобы заказчик и волгоградцы смогли следить за ходом реконструкции.

Проект должен получить положительное заключение госэкспертизы.

Ремонт, по замыслу администрации, должен быть закончен к декабрю 2024 года.