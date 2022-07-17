Из-за мероприятий в честь 80-летия начала Сталинградской битвы перекроют дороги в двух районах Волгограда

Водителей просят продумать маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 июля волгоградцы вспоминают трагическую дату. В этот день 80 лет назад началась Сталинградская битва, унесшая жизнь сотен тысяч солдат и мирных жителей. Мероприятий на сегодня запланировано множество. Главным станет открытие бронекатера БК-31. В нем примет участие председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Еще с 7 утра перекрыли Нулевую Продольную, где состоится торжественное событие. Водителям не проехать до 17-00.

Перекрытия затронут еще один район – Советский. Торжественное празднование состоится на Лысой горе – месте ожесточенных боев. Движение на подъездах к мемориальному комплексу закроют с 17-00 до 24-00. Там состоится показ военного фильма, снятого в Волгоградской области, «Они сражались за родину».