Два велосипедиста попали в волгоградские больницы после аварий

Постарадвшие попали на больничную койку. Фото: Тат Гаспарян

В Ворошиловском районе постарадал 11-летний ребенок. Школьник катался на велосипеде. В половине 9 вечера 16 июля он выезжал со двора по улице Орская. В это время там ехала "Лада Приора" под управлением 35-летнего мужчины. Водитель поздно заметил преградившего путь мальчишку. В результате столкновения ребенок получил травмы. Приехавшая «скорая» отвезла его в больницу №7. Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Личность участника второй аварии с участием велосипеда установить пока не удалось. Велосипедист ехал вдоль трассы «Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба». 69-летний водитель за рулем «десятки» на 16 километре дороги сбил его. Пенсионер поспешил вызвать «скорую» и полицию. Медики отвезли пострадавшего в больницу. Документов при себе у него не было.

Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают водителям о внимательности. Лето – это время высокого травматизма у детей. Будьте осторожны на дорогах, особенно рядом с выездами со дворов. А родителей просят еще раз провести юным велосипедистам инструктаж о правилах дорожного движения.