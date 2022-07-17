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Общество17 июля 2022 7:08

В Волгоградской области 17 июля синоптики обещают дожди, грозы и порывистый ветер

Температура днем поднимется до 33 градусов
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Будет как в тропиках: жара и ливень.

Будет как в тропиках: жара и ливень.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградская погода в этом году удивляет местных жителей. После прохладного дождливого мая и относительно не жаркого июня многие ожидали июльскую жару. Но пока так ее и не увидели. Кто-то этому радуется. Можно избежать изнуряющего пекла. А кому-то нравится запасаться на зиму жарким солнцем. 17 июля в Волгограде и области опять обещают дожди и грозы. По данным сайта Волгоградгидрометцентра, температура воздуха ночью в зависимости от района будет колебаться от +17 до +22, а днем столбик термометра поднимется до +33. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Начало недели также обещают дождливым. Вода в Волге прохладная - +22. Купаться можно только изрядно прогревшись на солнышке.