В Волгоградской области 17 июля синоптики обещают дожди, грозы и порывистый ветер

Будет как в тропиках: жара и ливень. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградская погода в этом году удивляет местных жителей. После прохладного дождливого мая и относительно не жаркого июня многие ожидали июльскую жару. Но пока так ее и не увидели. Кто-то этому радуется. Можно избежать изнуряющего пекла. А кому-то нравится запасаться на зиму жарким солнцем. 17 июля в Волгограде и области опять обещают дожди и грозы. По данным сайта Волгоградгидрометцентра, температура воздуха ночью в зависимости от района будет колебаться от +17 до +22, а днем столбик термометра поднимется до +33. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Начало недели также обещают дождливым. Вода в Волге прохладная - +22. Купаться можно только изрядно прогревшись на солнышке.