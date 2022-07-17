Дмитрий Медведев посетит Волгоград в день 80-летия начала Сталинградской битвы

Дмитрий Медведев приезжает в Волгоград не первый раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 июля, в день начала Сталинградской битвы, в Волгоград приезжают высокопоставленные гости. Мероприятий на этот день запланировано несколько и в них примет участие экс-президент, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Известно, что будет он и на торжественном открытии бронекатера БК-31 на набережной.

Напомним, накануне президент Владимир Путин своим указом назначил Дмитрий Медведева председателем оргкомитета по празднованию 80-летия победы в Стлаинградской битве. Дату собираются отмечать масштабно на уровне всей страны. Главные же мероприятия пройдут в Волгограде. Поэтому визит на 80-летие начала Сталинградской битвы вполне логичен.

- В программе рабочей поездки в волгоградский регион — посещение Мамаева кургана, открытие территории новой набережной у БК-31, встреча с ветеранами, рассмотрение вопросов, касающихся формирования федеральной программы празднования 80-летия Сталинградской Победы, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Напомним, сегодня, 17 июля, Нулевую Продольную перекрыли для машин до 17-00.