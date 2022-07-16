На Украине погиб 20-летний Никита Буравиков из Волгоградской области

Фото: администрация Камышина.

16 июля стало известно о гибели 20-летнего военнослужащего ВС РФ Никиты Буравикова из города Камышина Волгоградской области. Молодой человек принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Печальную новость «КП-Волгоград» сообщила администрация Камышина.

- Никита Максимович, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству, - добавили в администрации.

Никита Буравиков выбрал военную службу сразу после срочной. Он отважно защищал жителей Донбасса от националистов.

Редакция «КП-Волгоград» присоединяется к соболезнованиям.