Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области вновь растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Волгоградской области вновь стало увеличиваться. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, 16 июля зарегистрировано 87 случаев. Это на 2,4% выше вчерашних показателей (85 случаев). Хотя 12 июля наблюдалось снижение на 2,5% (78 случаев за сутки).

Отметим, что коронавирус был и остается крайне опасным заболеванием. Особенно для людей с хроническими болезнями. Он вызывает серьезные осложнения, с которыми потом трудно жить. Уровень коллективного иммунитета упал до низких показателей – чуть более 10%. Это при том, что требуемый уровень – порядка 80%. Поэтому волгоградцам напоминают о важности вакцинации и ревакцинации.