Дмитрий Маликов рассказал о первых сольных концертах в Волгограде

Дмитрий Маликов приехал в Волгоград. Фото: соцсети.

Популярный певец Дмитрий Маликов 15 июля приехал в Волгоград, где выступил на мероприятии в честь 55-летия "Каустика". Он сразу же выложил в своих соцсетях фотографии с мест, в которых успел побывать. Артист прогулялся по центральной набережной города-героя и сделал снимок на фоне Волги, а также съездил на Мамаев Курган.

Виды города навеяли на известного певца воспоминании о том, как он впервые много лет назад посетил Волгоград и выступил перед поклонниками.

«Волгоград! Именно здесь я впервые выступил с сольными концертами в далёком 89 году… Никогда не забуду!» - написал Дмитрий Маликов в соцсетях.

Также артист отметил, что в городе-герое очень жарко.