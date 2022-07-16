В Волгограде на улице Дзержинского тротуары временно покроют асфальтовой крошкой

Фото: пресс-служба мэрии.

На улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда почти заменили инженерные коммуникации. Для этого пришлось снять тротуар. Однако новый пока укладывать не будут. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, масштабное благоустройство территории начнется в 2023 году. И чтобы не делать одну и ту же работу дважды, решили временно засыпать участок асфальтовой крошкой.

- Временное покрытие оборудуется до начала комплексного благоустройства объекта - за реализацию проекта обновления этой территории в 2023 году проголосовали почти 13 тысяч волгоградцев, - добавили в мэрии.

Так что волгоградцам не стоит паниковать: тротуар обязательно будет, но не в этом году. Временное покрытие будет плотным, его обещают сделать комфортным для пешеходов.