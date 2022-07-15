В Волгограде к концу декабря отремонтируют 4 фонтана

В Волгограде отремонтируют 4 фонтана Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявили аукцион для выбора подрядчика ремонта четырех фонтанов в Ворошиловском районе. Начальная цена торгов составляет 595 тысяч рублей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, отремонтируют фонтаны на площади Советской, у Казанского кафедрального собора, в скверах «Сказка» и «Академическом».

В мэрии Волгограда сообщили, что все 4 фонтана в настоящее время работают в обычном режиме. А предстоящий ремонт является плановым по содержанию объектов.

Заказчиком работ является Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда». Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 29 июля. После проведения торгов и подписания контракта у компании-исполнителя работ будет 5 месяцев для ремонта четырех фонтанов. Строители должны успеть обновить объекты до 31 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что в Кировском районе у кинотеатра «Авангард» фонтан отремонтируют на 1,3 миллиона рублей.