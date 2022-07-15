В Волгограде пропал 52-летний мужчина, страдающий потерей памяти

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт.

Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов ищут 52-летнего Сергея Кадетова, пропавшего сегодня, 15 июля. Как рассказали «КП-Волгоград» добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина страдает потерей памяти. Поэтому когда он вышел из дома и не вернулся, родственники сразу же забили тревогу.

Сергей Кадетов был одет в футболку бирюзового цвета, синие бриджи, обут в коричневые шлепки. Его рост – 180 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, голубые глаза. Пропал в Красноармейском районе.

Волгоградцев просят сообщить любую важную информацию (112 и 8-800-700-54-52).