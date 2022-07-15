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Общество15 июля 2022 13:14

МЧС предупредил волгоградцев о риске природных пожаров 16 июля

В регионе температура прогреется до +33 градусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
16 июля будет очень жарко.

16 июля будет очень жарко.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После обрушившийся на некоторые районы Волгоградской области град, в регионе снова обещают пекло. Как сообщили «КП-Волгоград» синоптики регионального Гидрометцентра, 16 июля температура воздуха прогреется до +33 градусов, на открытом солнце будет очень жарко. Прекрасный день для отдыха на пляже. А вот ночи в июле приятные, прохладные. Температура опускается до +11 градусов.

МЧС предупредил волгоградцев о сохранении высокой пожароопасности 15 и 16 июля в части северо-западных и центральных районов. Особенно внимательно нужно соблюдать правила безопасности в Калачевском, Котельниковском, Суровикинском, октябрьском, Чернышковском, Иловлинском районах.