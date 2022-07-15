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Общество15 июля 2022 12:28

Дмитрий Медведев возглавил оргкомитет по празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде пройдут массовые мероприятия ко 2 февраля
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Дмитрий Медведев приеде в Волгоград 17 июля.

Дмитрий Медведев приеде в Волгоград 17 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В ближайшее время создадут специальный оргкомитет, а возглавить его президент поручил заместителю Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву. В течение месяца должен быть утвержден состав оргкомитета и план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Волгоградской области и не только. В указе прописано, что 80-летие победы в Сталинградской битве будут отмечать во всех регионах страны, для этого главы субъектов должны продумать план мероприятий.

Возможно, приезд Дмитрия Медведева в Волгоград 17 июля связан не только с открытием бронекатера БК-31 на набережной, но и с новыми обязанностями, которые возложил на заместителя Председателя Совбеза президент.