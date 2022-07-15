«Ротор» определился со стадионом, на котором будет играть во Второй лиге

"Ротор" во Второй лиге будет играть на "Волгоград Арене" Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» определился, на каком стадионе будет проводить домашние матчи в новом сезоне. Во Второй лиге «сине-голубые» будут выступать на «Волгоград Арене». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СК «Ротор». Первая игра на стадионе сезона-2022/2023 пройдет уже 24 июля, волгоградская команда в 1-м туре примет «Форте» из Таганрога.

При этом 45-тысячный стадион не будет использоваться полностью. Билеты будут продаваться только на трибуны А и С, на трибуне D будет располагаться фан-сектор. Волгоградский клуб определился, сколько его болельщики должны заплатить, чтобы попасть на футбол. Стоимость билетов на трибуну А составит 300 рублей, на трибуну С – 200 рублей. Также можно приобрести абонементы на весь сезон, на трибуну А он будет стоить 3300 рублей, на трибуну С – 2200 рублей. FAN ID не требуется.

- Оформление абонементов будет осуществляться в центральном офисе оператора KASSIR.RU в ТЦ «Заречный», по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 11 (3 этаж, офис 2). Если вы хотите попасть на сектор активной поддержки сине-голубых и гнать команду вперед на протяжении всех 90 минут, то свяжитесь со специалистом по работе с болельщиками СК «Ротор» Олегом Чалченко, - отметили в «Роторе».

Бесплатно матчи «Ротора» на «Волгоград Арене» могут посещать дети до 7 лет в сопровождении взрослого и без предоставления места на трибуна. Бесплатно билеты могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники, инвалиды 1-й и 2-й групп.

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