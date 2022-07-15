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Спорт15 июля 2022 12:26

«Ротор» определился со стадионом, на котором будет играть во Второй лиге

«Ротор» в сезоне-2022/2023 домашние матчи будет проводить на «Волгоград Арене»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
"Ротор" во Второй лиге будет играть на "Волгоград Арене"

"Ротор" во Второй лиге будет играть на "Волгоград Арене"

Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» определился, на каком стадионе будет проводить домашние матчи в новом сезоне. Во Второй лиге «сине-голубые» будут выступать на «Волгоград Арене». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СК «Ротор». Первая игра на стадионе сезона-2022/2023 пройдет уже 24 июля, волгоградская команда в 1-м туре примет «Форте» из Таганрога.

При этом 45-тысячный стадион не будет использоваться полностью. Билеты будут продаваться только на трибуны А и С, на трибуне D будет располагаться фан-сектор. Волгоградский клуб определился, сколько его болельщики должны заплатить, чтобы попасть на футбол. Стоимость билетов на трибуну А составит 300 рублей, на трибуну С – 200 рублей. Также можно приобрести абонементы на весь сезон, на трибуну А он будет стоить 3300 рублей, на трибуну С – 2200 рублей. FAN ID не требуется.

- Оформление абонементов будет осуществляться в центральном офисе оператора KASSIR.RU в ТЦ «Заречный», по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 11 (3 этаж, офис 2). Если вы хотите попасть на сектор активной поддержки сине-голубых и гнать команду вперед на протяжении всех 90 минут, то свяжитесь со специалистом по работе с болельщиками СК «Ротор» Олегом Чалченко, - отметили в «Роторе».

Бесплатно матчи «Ротора» на «Волгоград Арене» могут посещать дети до 7 лет в сопровождении взрослого и без предоставления места на трибуна. Бесплатно билеты могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники, инвалиды 1-й и 2-й групп.

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