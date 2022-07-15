В Волгограде «Концессии» отрезали воду автосервису и промтоварам

Несанкционированные врезки демонтировали. Фото: КВ

В пятницу, 15 июля, в Дзержинском районе Волгограда специалисты «Концессий» отправились в рейд по нежилым помещениям. Искали коммерсантов, которые незаконно врезались в водопровод и льют воду без договора и оплаты. В итоге отрезали воду магазину промтоваров и гаражному автосервису на улице Исторической, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

Только в течение лета 2022 года в Волгограде обнаружили 38 несанкционированных врезок в городской водопровод. 36 незаконно подключившимся к системе водоснабжения потребителям отрезали воду и предложили заключить договор и заплатить штраф. То же самое произошло сегодня и на улице Исторической, где слесари сразу демонтировали самовольные водопроводные вводы в колодцах.

Для волгоградцев это хорошая новость. Ведь незаконные врезки могут стать причиной снижения давления воды в кранах и аварий на водоводе.