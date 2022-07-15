В Волгограде будут судить инструктора из-за пострадавшей на картинге девочки

Для сбора доказательств следователи проводили различные экспертизы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела на инструктора картинга, которого обвиняют в получении травм во время катания девочки. 16 сентября 2021 года покататься на аттракционе в Тракторозаводском районе приехала семья. 25-летний инструктор не ознакомил отца и его 8-летнюю дочку с правилами поведения на картинге и управлением картом. Кроме того, он допустил, что мужчина с ребенком сели за микроавтомобиль без шлемов и защитной экипировки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, проехав немного по трассе, карт вместе с мужчиной и девочкой сломался, тогда инструктор предложил другой микроавтомобиль.

- В ходе перемещения 25-летним обвиняемым неисправного микроавтомобиля с трассы, произошло столкновение указанного карта с микроавтомобилем, в котором находилась малолетняя совместно со своим отцом, - отметили в следкоме.

От удара девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Ее госпитализировали, но сейчас угрозы жизни и здоровью нет. Во время расследования уголовного дела проводились различные экспертизы, в том числе техническая. Следствие собрало достаточную доказательную базу, в ближайшее время материалы будут направлены в суд.